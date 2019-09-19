Американские военные признались, что не готовы к гибридной войне с Россией

По словам главы Минобороны Соединенных Штатов, Россия за последние годы не раз демонстрировала эффективность во время ведения подобного рода боев, в качестве примера приведя события, произошедшие на территории Крыма и Донбасса.

”Это говорит о том, что в России знают, что они не хотят и не могут противостоять нам в обычной войне, поэтому они ищут другие способы, чтобы бросить нам вызов, вести стратегическое соперничество на уровне ниже, чем прямой вооруженный конфликт”, — заключил глава Пентагона.