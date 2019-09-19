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Американские военные признались, что не готовы к гибридной войне с Россией

Но при этом утверждают, что в обычной одержат над нами победу
Глава Пентагона Марк Эспер выступил с официальным заявлением, что США намерены заняться корректировкой собственных оборонных планов, так как по мнению внутренних экспертов, американская армия на данный момент не готова вести гибридную и опосредованную войну с Россией.

По словам главы Минобороны Соединенных Штатов, Россия за последние годы не раз демонстрировала эффективность во время ведения подобного рода боев, в качестве примера приведя события, произошедшие на территории Крыма и Донбасса.

”Это говорит о том, что в России знают, что они не хотят и не могут противостоять нам в обычной войне, поэтому они ищут другие способы, чтобы бросить нам вызов, вести стратегическое соперничество на уровне ниже, чем прямой вооруженный конфликт”, — заключил глава Пентагона.

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