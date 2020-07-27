Американские военные рассекретят часть собранных данных об НЛО

Если быть точнее, займется публикацией ранее секретных данных существующая при американском военном ведомстве Группа по изучению неидентифицированных атмосферных феноменов. Соответствующий доклад был представлен комитетом по разведке Сената Соединенных Штатов Америки.

Так, группа специалистов займется систематизацией уже собранной информации, после чего начнет информировать широкую общественность о полученных результатах. Стоит отметить, что до 2012 года в США уже существовала Расширенная программа для идентификации угроз аэрокосмической отрасли - именно ее специалисты и занимались вопросами, связанными с изучением НЛО. К сожалению, в конечном итоге программа была закрыта.