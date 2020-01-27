Американские военные рассказали, почему они не боятся российских ракет на Кубе

По словам представителей армии США, основную угрозу российские С-400 будут представлять лишь для гражданского воздушного движения в Майами и его окрестностях. Что же касательно военных авиабаз, которым может угрожать С-400 на Кубе, то в их число входят военно-морская авиационная станция Ки-Уэст и авиабаза Хомстед. При этом обе военные базы сложно назвать высокоприоритетными на военной карте США.

Так, военно-морской аэродром Ки-Уэст — это по сути всего лишь учебный центр, а также один из пунктов, на котором проводят борьбу с наркотрафиком. В свою очередь авиабаза Хомстед просто-напросто имеет слишком маленький контингент во Флориде, чтобы ее можно было считать значимой целью.