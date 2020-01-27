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Американские военные рассказали, почему они не боятся российских ракет на Кубе
Интересно, что на это ответят российские эксперты
Как стало известно, высшие американские военные чины крайне негативно отреагировали на факт размещение на территории Кубы российских систем ПВО С-400. При этом по их же словам, они, в случае крайней необходимости, без проблем могут перехватить и уничтожить российские ракеты при помощи собственных разработок.
По словам представителей армии США, основную угрозу российские С-400 будут представлять лишь для гражданского воздушного движения в Майами и его окрестностях. Что же касательно военных авиабаз, которым может угрожать С-400 на Кубе, то в их число входят военно-морская авиационная станция Ки-Уэст и авиабаза Хомстед. При этом обе военные базы сложно назвать высокоприоритетными на военной карте США.
Так, военно-морской аэродром Ки-Уэст — это по сути всего лишь учебный центр, а также один из пунктов, на котором проводят борьбу с наркотрафиком. В свою очередь авиабаза Хомстед просто-напросто имеет слишком маленький контингент во Флориде, чтобы ее можно было считать значимой целью.