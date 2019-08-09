Американские военные самолеты потрескались даже без боевых нагрузок

”Специалисты будут искать трещины, и, если обнаружат, то заменят rainbow fitting. Этот ремонт занимает примерно один-два месяца и зависит от компетенции и потенциала ремзавода”, — рассказали представители военно-воздушных сил США. При этом они также добавили, что при этом осмотр одной машины на дефекты занимает не более 8 часов.

Эксплуатация “проблемных” самолетов модели С-130 началась в середине прошлого века — в 1956 году. В связи с длительным сроком использования данной модели, в последние годы стали часто выявляться случаи различных поломок самолета, которые помимо всего прочего приводили к серьезным происшествиям.