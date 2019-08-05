Американские военные спустили $32 млн на электронику без защиты от взлома

Закупки были совершены американской армией с использованием платежных карт, выпущенных правительством для микропокупок на сумму менее 10 тыс долларов. Изучив список того, что армия закупила, Генеральный инспектор Министерства обороны США пришел к выводу, что вооруженные силы внедряют в свои сети уязвимое оборудование, которое может быть использовано противниками США.

Так, в отчете Генерального инспектора в качестве примеров “проблемных продуктов” были перечислены принтеры Lexmark, камеры GoPro и компьютеры производства компании Lenovo.