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Американские военные спустили $32 млн на электронику без защиты от взлома

В том числе на ноутбуки от китайской Lenovo
Согласно отчету генерального инспектора Пентагона, который был опубликован на прошлой неделе, в 2018 финансовом году сотрудники Министерства обороны США приобрели электронику на сумму более 32,8 млн долларов, которая при этом содержит уязвимости в области безопасности.

Закупки были совершены американской армией с использованием платежных карт, выпущенных правительством для микропокупок на сумму менее 10 тыс долларов. Изучив список того, что армия закупила, Генеральный инспектор Министерства обороны США пришел к выводу, что вооруженные силы внедряют в свои сети уязвимое оборудование, которое может быть использовано противниками США.

Так, в отчете Генерального инспектора в качестве примеров “проблемных продуктов” были перечислены принтеры Lexmark, камеры GoPro и компьютеры производства компании Lenovo.

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