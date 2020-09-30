Американские военные уничтожили "российский" танк Т-72

В качестве средства уничтожения танка использовалась ”пара невзрачных роботов, больше похожих на милитаризованные тележки для гольфа, чем на терминаторов”, пишет Breaking Defense. Так, новейший тип вооружения, оснащенный небольшими летательными беспилотниками, смог самостоятельно определить местоположение Т-72, используя для этого алгоритмы автоматического распознавания целей Aided Target Recognition.

Издание также добавляет, что разработка Соединенных Штатов способна самостоятельно идентифицировать потенциальную цель, используя для этого бортовой искусственный интеллект. С его же помощью она способна передавать важные данные. ”Другими словами, отдельному роботу не нужно постоянно передавать в реальном времени видео высокого разрешения со всем, что он видит”, — говорится в материале Breaking Defense.