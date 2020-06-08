Американские военные выбрали японскую консоль PlayStation 3 для создания суперкомпьютеров

Называлась разработка Condor Cluster, а причинами, по которым для его создания использовались именно что консоли, были названы два основных фактора: во-первых, это был широко распространенный и доступный товар, а во-вторых, консоли отлично справлялись с графикой высокого разрешения. Учитывая, что суперкомпьютер планировалось использовать непосредственно для анализа спутниковых фотографий и распознавания объектов, PlayStation 3 с его возможностями выглядел как идеальный вариант.

Но что более интересно, ВВС готова была инвестировать “всего лишь” по 10 тыс долларов за каждый вычислительный модуль в составе суперкомпьютера, а PlayStation 3 стоила не более 400 долларов за штуку — таким образом военным удалось крайне эффективно оптимизировать выделенные деньги. К слову, в конечном итоге Condor Cluster был построен из 1 760 Playstation 3, из которых сформировали 186 графических блоков и 84 координирующих сервера. Рабочая производительность суперкомпьютера составила внушительные 500 терафлопс.