Американские военные заказали разработку прототипа мобильного ядерного микрореактора

Согласно последним данным, на проектирование прототипов компаниям было отведено два года, после чего они должны будут представить свои варианты, из которых министерство обороны США и выберет наиболее интересующий их вариант. Именно на его в дальнейшем будет производиться опытный образец установки.

К слову, в рамках программы Pele контракты на разработку прототипов получили следующие компании: BWX Technologies, Westinghouse Government Services и X-energy. Достигнутые на данный момент соглашения предусматривают только разработку проектов микрореакторов и их защиту.