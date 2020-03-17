Наука и технологии
Вчера 20:48
Американские военные заказали разработку прототипа мобильного ядерного микрореактора
Через два года минобороны выберет компанию-подрядчика для доведения проекта до финальной стадии
Американское издание Defense Aerospace опубликовало материал, в котором говорится о том, что местные военные сделали заказ сразу трем компаниям на разработку прототипа мобильного ядерного микрореактора. Происходит это все в рамках программы Pele.
Согласно последним данным, на проектирование прототипов компаниям было отведено два года, после чего они должны будут представить свои варианты, из которых министерство обороны США и выберет наиболее интересующий их вариант. Именно на его в дальнейшем будет производиться опытный образец установки.
К слову, в рамках программы Pele контракты на разработку прототипов получили следующие компании: BWX Technologies, Westinghouse Government Services и X-energy. Достигнутые на данный момент соглашения предусматривают только разработку проектов микрореакторов и их защиту.