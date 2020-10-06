Американские вузы вышли в лидеры по количеству нобелевских премий

С тех пор, как в 1901 году Нобелевские премии по физике, химии и медицине были учреждены (а также премия по экономике в 1969-м), 57% присужденных премий забрали американские университеты, сообщает Phys.org. При это первые два места в общемировом зачете также принадлежат учебным заведениям из США.

Напомним, что на первом месте среди всех вузов мира находится Калифорнийский университет — на его счету 36 наград, из которых 12 по химии и 11 по физике. Второе место занял Гарвардский университет: 33 победы, из которых 11 по медицине и 8 по физике. Замыкает тройку лидеров английское высшее учебное заведение — Кембриджский университет. Его ученые в общей сложности получили 28 премий, в том числе и при помощи собственной лаборатории молекулярной биологии.