Американский банк обяжут платить сотрудникам за время загрузки ПК

Согласно иску, сотрудникам требовалось до 30 минут на подготовку рабочего места. Этот процесс включал расшифровку дисков, многофакторную аутентификацию и запуск специализированного программного обеспечения. Только после этого они получали доступ к системе учета рабочего времени.

Технические проблемы могли дополнительно увеличивать продолжительность процедуры. После обеденного перерыва, когда системы автоматически отключались, работникам приходилось повторно выполнять часть операций, затрачивая еще 3−5 минут. Завершение рабочего дня также требовало 2−3 минут на корректное закрытие всех программ.

Иск ссылается на разъяснения Министерства труда США от 2008 года, где подобные действия могут считаться оплачиваемой работой, если они являются неотъемлемой частью трудовых обязанностей. Истец утверждает, что запуск цифрового рабочего пространства был обязательным условием для выполнения функций бизнес-аналитика.