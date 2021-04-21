Американский беспилотник исследовал закрытый российскими военными район в Крыму

Буквально сегодня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на протяжении длительного времени кружил рядом с районом, в котором были введены ограничения на полёты воздушных судов. Как пишет Интерфакс, за это время RQ-4B Global Hawk совершил несколько успешных пролётов вдоль побережья Краснодарского края и Крыма.

Сообщается, что стартовой точкой полёта БПЛА была Сицилия. Именно на местной авиабазе Сигонелла базируются беспилотники данного типа.

Отметим, что RQ-4A Global Hawk известны наличием у них камер высокого разрешения, а также инфракрасных сенсоров и радаров для отслеживания движущихся объектов. Устройство способно следить за ситуацией на глубину аж до 300 километров, передавая при этом все необходимые данные по спутниковому каналу в режиме реального времени.