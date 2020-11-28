Американский боевой лазер испытают при помощи дронов

Так, согласно данным, опубликованным изданием defense-aerospace, испытания новинки проводились на корабле у побережья Порт-Уенем в Калифорнии. При этом Командование кораблестроения и вооружения ВМС США признало тесты успешными.

Стоит отметить, что в рамках проведенных испытаний, дрон оснастили массо-габаритным макетом вооруженной системы. Сделано это было для того, чтобы примерно оценить параметры лазерного оружия. Полноценная же рабочая цифровая система, которую будут использовать, будет предназначена для проверки корабельного боевого лазера LWSD.

Напомним, что на сегодняшний день военное командование США ведет сразу несколько крупных разработок в сфере корабельных лазерных боевых систем. Их, согласно имеющимся данным, планируется использовать для поражения таких целей, как надводные корабли, крылатые ракеты, БПЛ, вертолеты и так далее.