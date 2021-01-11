Американский бомбардировщик B-52 вернулся в состав ВВС США с «кладбища самолётов»

Согласно имеющимся данным, прямо сейчас на авиабазе Тинкер проходит техническое обслуживание второй стратегический бомбардировщика B-52, принадлежащий ВВС США, передаёт Военное Обозрение. Ранее его уже успели прозвать «Мудрым парнем», что заметно отличается от имени его предшественника — «Призрачного гонщика».

Как ни странно, B-52 не стали разбирать на запчасти, как предписывалось в изначальных планах американского командования. Вместо этого военные чины приняли решение исправить проблемные места боевого самолёта, после чего вернуть его в состав ВВС США.

«Воскрешение» бомбардировщиков — достаточно трудоёмкий процесс. Он состоится из очень сложных проверок, во время которых самолёт разбирается практически полностью. Специалисты проверяют каждую его деталь, снимают всю краску с летательного аппарата и исправляют найденные огрехи. Все B-52 проходят подобную процедуру раз в четыре года.