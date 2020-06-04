Американский бомбардировщик B-58A Hustler признали опасным даже на стоянке

Связано это с крайней капризностью летательного аппарата, с которой пришлось столкнуться американским специалистам при эксплуатации B-58A Hustler — они были вынуждены, помимо всего прочего, следить за целым рядом факторов и соблюдать определенные меры безопасности.

Так, целый ряд рисков и опасностей B-58A, с которым был вынужден сталкиваться наземный персонал, был вызван его силовой установкой. Шутка ли — четыре двигателя GE J79-GE-5A занимались созданием вокруг бомбардировщика сразу несколько опасных зон, характеризующихся различными “поражающими факторами” и рисками.