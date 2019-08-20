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Американский чиновник призывает отказаться от распознавания лиц при поимке преступников

Или хотя бы привести использование искусственного интеллекта в этой области к общему стандарту
Берни Сандерс, который сейчас является американским сенатором, но при этом претендует на выдвижение в кандидаты в президенты США, выступил с заявлением, согласно которому он считает обязательным запрет технологии распознавания лиц в работе полицейских.

Вообще, озвученное Сандерсом заявление — это часть предложенной им же реформы уголовного правосудия Соединенных Штатов. Помимо всего прочего она также включает закрытие частных тюрем и прекращение практики получения правоохранительными органами выгоды за счет конфискации активов граждан.

В то же время, в США на данный момент использование искусственного интеллекта правоохранителями жестко ограничивается указами местных чиновников. Сандерс же считает, что запрет следует привести к единому виду на территории всей страны.

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