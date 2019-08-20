Американский чиновник призывает отказаться от распознавания лиц при поимке преступников

Вообще, озвученное Сандерсом заявление — это часть предложенной им же реформы уголовного правосудия Соединенных Штатов. Помимо всего прочего она также включает закрытие частных тюрем и прекращение практики получения правоохранительными органами выгоды за счет конфискации активов граждан.

В то же время, в США на данный момент использование искусственного интеллекта правоохранителями жестко ограничивается указами местных чиновников. Сандерс же считает, что запрет следует привести к единому виду на территории всей страны.