Американский эксперт назвал армию США «бумажным тигром»

По словам Россомандо, если Франция в середине XX века использовала устаревшие подходы Первой мировой войны, то Соединённые Штаты придерживаются тактики и стратегии, которые были успешны в прошлом веке.

В случае, если США не займутся реформированием цепочки управления Вооруженными силами, то во время конфликта с Китаем стране грозит разгромное поражение, заключил эксперт на страницах The National Interest.

Одним из заметных минусов подхода Пентагона он назвал то, что министерство погрязло в бюрократии.