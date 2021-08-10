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Американский эксперт назвал армию США «бумажным тигром»И предрёк ей поражение в случае конфликта с Китаем, в случае отсутствия реформ
Обозреватель из США Джон Россомандо опубликовал свежую статью. В ней он рассказал о недостатках армии своей страны и назвал её «бумажным тигром», сравнив с французской накануне наступления Германии во времена Второй мировой войны.
По словам Россомандо, если Франция в середине XX века использовала устаревшие подходы Первой мировой войны, то Соединённые Штаты придерживаются тактики и стратегии, которые были успешны в прошлом веке.
В случае, если США не займутся реформированием цепочки управления Вооруженными силами, то во время конфликта с Китаем стране грозит разгромное поражение, заключил эксперт на страницах The National Interest.
Одним из заметных минусов подхода Пентагона он назвал то, что министерство погрязло в бюрократии.