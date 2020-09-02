Американский эксперт назвал Ту-160 самым опасным российским военным самолетом

Также в фотогалерее, посвященной российскому военному самолету, говорится о том, что на сегодняшний день Ту-160 — самый крупный боевой самолет в мире. При этом, в результате проводимой Россией модернизации, боевые возможности бомбардировщика будут улучшены еще сильнее.

”В январе 2018 года Минобороны России заключило контракт на поставку в 2021-2027 годах десяти новых бомбардировщиков Ту-160М. Россия намерена оставить на вооружении Blackjack до 2060-х годов”, — заявил Бутовский в написанном им материале. При этом он также напомнил, что за последнее время российский бомбардировщик совершил несколько важных перелетов, а также принимали участие в российской кампании в Сирии.