Американский эксперт назвал советские авианосцы "спорными"

По мнению Мизоками, советские авианосцы хоть и получились грозными, на деле они были не слишком удачными с точки зрения боевой составляющей. Эксперт напомнил, что в 1975 году был выпущен гигантский “Киев”, после чего свет увидели однотипные могучие исполины: “Минск”, “Новороссийск” и “Баку”. Все они представляли из себя смесь сразу двух концепций: "передняя часть напоминала ракетный крейсер, а остальная – авианосец".

Но несмотря на кажущуюся “гениальность” идеи совместить два разных типа кораблей в одном, на деле такое решение, как показал ранее японский авианосец периода Второй мировой войны «Исэ», зачастую сложно назвать удачным во время выполнения задач по обоим профилям.