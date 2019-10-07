Наука и технологии
Сегодня 13:22
Американский эксперт назвал советские авианосцы "спорными"
И сделал вывод, что их построение все же больше было ошибкой Советского Союза
Американский военный эксперт Кайл Мизоками отметил в своем материале на сайте The National Interest, что несмотря на то, что в самый разгар холодной войны СССР выпустила целый ряд уникальных для своего времени авианосцев, она не смогла получить от этого заметной выгоды, так как корабли были слишком “мультизадачными”.
По мнению Мизоками, советские авианосцы хоть и получились грозными, на деле они были не слишком удачными с точки зрения боевой составляющей. Эксперт напомнил, что в 1975 году был выпущен гигантский “Киев”, после чего свет увидели однотипные могучие исполины: “Минск”, “Новороссийск” и “Баку”. Все они представляли из себя смесь сразу двух концепций: "передняя часть напоминала ракетный крейсер, а остальная – авианосец".
Но несмотря на кажущуюся “гениальность” идеи совместить два разных типа кораблей в одном, на деле такое решение, как показал ранее японский авианосец периода Второй мировой войны «Исэ», зачастую сложно назвать удачным во время выполнения задач по обоим профилям.
Самое читаемое