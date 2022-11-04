Американский эксперт раскрыл главное преимущество российского танка «Армата»И поделился сильными сторонами машины
Журналисты издания 19FortyFive опубликовали материал, в котором американский эксперт рассказал, какое преимущество танка Т-14 «Армата» главное.
По словам Брента Иствуда, таковым являются его современные системы защиты. За счёт них обеспечивается уникальная живучесть машины на поле боя.
Лучшая часть танка — это его живучесть. Он может уничтожать вражеские противотанковые ракеты с помощью своей системы активной защиты «Афганит».
Также Иствуд отметил, что комплекс активной защиты «Афганит» способен обнаруживать приближающиеся ракеты и снаряды, поражая их защитными боеприпасами.
Не менее важным специалист назвал и модульный комплекс встроенной динамической защиты «Малахит» и решётчатые экраны.
Стоит отметить и более ранние заявления Иствуда, в которых он упоминал, что «Армата» будет защищена лучше американского танка Abrams X, если КАЗ «Малахит» будет соответствовать заявленным характеристикам.