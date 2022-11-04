Наука и технологии
09:05, 04 ноября 2022
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Американский эксперт раскрыл главное преимущество российского танка «Армата»

И поделился сильными сторонами машины

Журналисты издания 19FortyFive опубликовали материал, в котором американский эксперт рассказал, какое преимущество танка Т-14 «Армата» главное.

Американский эксперт раскрыл главное преимущество российского танка «Армата»

По словам Брента Иствуда, таковым являются его современные системы защиты. За счёт них обеспечивается уникальная живучесть машины на поле боя.

Лучшая часть танка — это его живучесть. Он может уничтожать вражеские противотанковые ракеты с помощью своей системы активной защиты «Афганит».

19FortyFive

Также Иствуд отметил, что комплекс активной защиты «Афганит» способен обнаруживать приближающиеся ракеты и снаряды, поражая их защитными боеприпасами.

Не менее важным специалист назвал и модульный комплекс встроенной динамической защиты «Малахит» и решётчатые экраны.

Стоит отметить и более ранние заявления Иствуда, в которых он упоминал, что «Армата» будет защищена лучше американского танка Abrams X, если КАЗ «Малахит» будет соответствовать заявленным характеристикам.

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