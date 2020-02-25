Американский эксперт рассказал, как можно улучшить российские истребители

Автор отметил, что объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания российского производства, которая, к слову выдерживает помехи, а также оснащена улучшенной пропускной способностью, внедренная в военно-морские и сухопутные системы, похожа на военно-тактическую сеть обмена данными Link-16, эксплуатирующуюся странами НАТО. Кроме того, Гао сообщил, что судя по ее способностям, она может являться аналогом американской боевой системе Cooperative Engagement Capability.

В опубликованном материале также сообщается, что данной системой должны оснастить такие отечественные истребители, как Су-57 и Су-30СМ.