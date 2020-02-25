Наука и технологии
Сегодня 11:03
Американский эксперт рассказал, как можно улучшить российские истребители
Для этого необходимо их оборудовать определенной системой
В рамках новой статьи в издании The National Interest, американский эксперт Чарли Гао рассказал, как можно улучшить российские истребители. Так, по его словам, для увеличения дальности применения боевых самолетов российского производства необходимо оборудовать их объединенной системой связи, навигации, опознавания и обмена данными.
Автор отметил, что объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания российского производства, которая, к слову выдерживает помехи, а также оснащена улучшенной пропускной способностью, внедренная в военно-морские и сухопутные системы, похожа на военно-тактическую сеть обмена данными Link-16, эксплуатирующуюся странами НАТО. Кроме того, Гао сообщил, что судя по ее способностям, она может являться аналогом американской боевой системе Cooperative Engagement Capability.
В опубликованном материале также сообщается, что данной системой должны оснастить такие отечественные истребители, как Су-57 и Су-30СМ.