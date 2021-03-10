Наука и технологии
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Американский эсминец-невидимка прошёл испытания волнами высотой 6 метров
«Заплыв» был признан успешным
В сети появилась информация об испытаниях новейшего американского эсминца «Зумвалт». Сообщается, что он успешно прошёл испытания, в том числе и волновые, при которых высота водных колебаний достигала шести метров.
Издание Defense News пишет, что само тестирование прошло ещё в конце 2020 года, но известно о них стало только сейчас. На данном этапе военные намерены сравнить данные, полученные корабельными системами во время испытаний, и те, что показало ранее компьютерное моделирование «Зумвалта».
Напомним, что скорость американского боевого эсминца способна достигать 30 узлов. На вооружении у корабля находится 20 пусковых установок Mk. 57 VLS вместимостью 80 ракет, а также по две пушки и зенитных орудия.