Американский эсминец-невидимка прошёл испытания волнами высотой 6 метров

Издание Defense News пишет, что само тестирование прошло ещё в конце 2020 года, но известно о них стало только сейчас. На данном этапе военные намерены сравнить данные, полученные корабельными системами во время испытаний, и те, что показало ранее компьютерное моделирование «Зумвалта».

Напомним, что скорость американского боевого эсминца способна достигать 30 узлов. На вооружении у корабля находится 20 пусковых установок Mk. 57 VLS вместимостью 80 ракет, а также по две пушки и зенитных орудия.