Американский эсминец оснастили боевым лазером ODIN

На данный момент нет подробной информации о проведённых на судне работах — ясно лишь, что установленная на нём система ODIN имеет относительно малую мощность. Как пишет Военное Обозрение, это позволяет говорить о том, что она будет использоваться исключительно для ослепления вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Представители Министерства обороны США отдельно уточнили, что основной целью использования ODIN является вывод из строя сенсоров вражеских БПЛА, а не их полноценное уничтожение.