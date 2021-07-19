Американский эсминец оснастили боевым лазером ODIN

Наука и технологии
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Американский эсминец оснастили боевым лазером ODINНо не для уничтожения, а лишь ослепления вражеских БПЛА
В сети появилась информация о том, что американские военные оснастили эсминец УРО USS Stockdale (DDG 106) лазерной установкой системы ODIN (Optical Dazzling Interdictor). Напомним, что этот тип орудия предназначен для борьбы с различными беспилотниками.
На данный момент нет подробной информации о проведённых на судне работах — ясно лишь, что установленная на нём система ODIN имеет относительно малую мощность. Как пишет Военное Обозрение, это позволяет говорить о том, что она будет использоваться исключительно для ослепления вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Представители Министерства обороны США отдельно уточнили, что основной целью использования ODIN является вывод из строя сенсоров вражеских БПЛА, а не их полноценное уничтожение.