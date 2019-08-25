Американский фотограф взялся снять 30-летний таймлапс Нью-Йорка

Есть бесконечное множество таймлапсов с панорамами Нью-Йорка на фоне линии горизонта, но американский фотограф и кинопроизводитель Джозеф ДиГаванна (Joseph DiGiovanna) решил подойти к проблеме с размахом.

Он решил создать 30-летний таймлапс Нью-Йорка. Официально проект завершится в 2045 году, но ДиГаванна надеется продолжить его и после этого «дедлайна».

ДиГаванна снимает панораму Манхэттена из окна своей квартиры вот уже 4 года и выкладывает получившиеся фото и небольшие ролики в специальный аккаунт Instagram. В будущем планируется запуск официального сайта проекта, где пользователи смогут просмотреть видео любого дня.

Для съёмки он использует беззеркальную камеру Sony A7S, которая делает 1 кадр каждые 30 секунд. В результате, каждые сутки на руках у фотографа получается двухминутный ролик.