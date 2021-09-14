Американский генерал предупредил, что война между США, Россией и Китаем разрушит Землю

Хайтен в эфире видеоконференции заявил о своей обеспокоенности из-за того, что США, Россия и Китай почти полностью прервали дипломатические отношения, и призвал страны вернуться к диалогу. Он обратил внимание на то, что Китай невозможно игнорировать хотя бы из-за огромных масштабов экономики, при этом стоит помнить о постоянно растущей мощи ядерного арсенала КНР.

При этом, как подчеркнул генерал, и с Китаем, и с Россией нужно применять один и тот же подход — военное сдерживание и попытки наладить дипломатическое сотрудничество, а также найти взаимовыгодные интересы в сфере экономики.