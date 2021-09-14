Американский генерал предупредил, что война между США, Россией и Китаем разрушит Землю

Американский генерал предупредил, что война между США, Россией и Китаем разрушит ЗемлюПоэтому нужно договариваться
Хайтен в эфире видеоконференции заявил о своей обеспокоенности из-за того, что США, Россия и Китай почти полностью прервали дипломатические отношения, и призвал страны вернуться к диалогу. Он обратил внимание на то, что Китай невозможно игнорировать хотя бы из-за огромных масштабов экономики, при этом стоит помнить о постоянно растущей мощи ядерного арсенала КНР.
При этом, как подчеркнул генерал, и с Китаем, и с Россией нужно применять один и тот же подход — военное сдерживание и попытки наладить дипломатическое сотрудничество, а также найти взаимовыгодные интересы в сфере экономики.
С принципиальной точки зрения, мы никогда не воевали с Советским Союзом. Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран.
Холодная война была самой значительной конфронтацией между двумя великими державами, которую видел мир, потому что это были первые две великие державы, обладавшие огромным арсеналом ядерного оружия.
Ранее Хайтен призывал США как можно скорее улучшить ядерное оружие страны, поскольку «Ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет», - отмечал генерал в интервью.