Американский генпрокурор будет судиться с крупнейшим интернет-магазином страны

Причиной судебной тяжбы является нарушение ИТ-гигантом антимонопольного законодательства, сообщает CNBC. Так, Amazon запрещает продавцам, представленным на платформе, где-либо предлагать свои товары дешевле, чем у себя.

Что интересно, все, кто «выставляет» свою продукцию на Amazon, обязаны подписать соглашение, которое до 2019 года включало пункт о запрете продавать товары дешевле за пределами площадки.

Напомним, что в июле 2020 года главы сразу нескольких корпораций — Amazon, Google, Facebook и Apple — выступили перед Конгрессом США по антимонопольному делу. В результате расследования часть конгрессменов предложили разделить их.