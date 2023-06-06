Американский госрегулятор засудит крупнейшую криптобиржу Binance

Суть иска заключается в том, что Binance заработала порядка $11,6 млрд на транзакциях: якобы активы клиентов биржи смешивались и выводились в обход правил, установленных регулятором, на биржу Binance.US, подконтрольную владельцу Binance Чанпэну Чжао.

В иске фигурирует и компания Sigma Chain, также под управлением Чжао. Период, за который Binance отмывала деньги — с июня 2018 года по июль 2021.

Главное обвинение SEC заключается в том, что Binance и её операционная компания BAM Trading управляли биржей Binance.US, созданной для американских клиентов после того, как Binance в 2019 году ушла с американского крипторынка. SEC утверждает, что Чанпэн Чжао и Binance «тайно контролировали» операции Binance.US.