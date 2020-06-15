Американский истребитель F-15 потерпел крушение в Северном море

Прямо сейчас, по данным журналистов, в районе крушения развернута поисково-спасательная операция. Информацию о происшествии уже успели подтвердить представители ВВС США. Как стало известно, крушение потерпело воздушное судно модели F-15C Eagle с позывным CHOSEN4.

Напомним, что F-15 — это американский истребитель четвертого поколения, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Разработка устройства была завершена еще в 1972 году, а в эксплуатацию его передали спустя четыре года — в 1976 году. Согласно последним данным, США намерены использовать его в составе вооруженных сил вплоть до 2025 года.