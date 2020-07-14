Американский истребитель F-16 разбился во время посадки

Судя по официальным данным, инцидент произошел в 03:00 по московскому времени. К счастью, пилот, управлявший воздушным судном вовремя катапультировался, из-за чего травмы, полученные им при посадке, носят незначительный характер. Но даже несмотря на это, он был отправлен в госпиталь, где ему в настоящее время оказывают медицинскую помощь.

На данный момент неизвестно, что могло послужить причиной происшествия - этим вопросом занимаются члены специальной комиссии. Стоит отметить, что совсем недавно стало известно, что F-16 планируется заменить беспилотными разведывательно-ударными летательными аппаратами. Процесс должен был начаться с 2025 года.