Американский истребитель F-35 сравнили с французским конкурентом

Так, например, специалисты отметили, что истребители относятся к разным поколениям. Но при этом они успешно конкурируют друг с другом на рынке. Более того, тот факт, что французский самолёт проектировали под требования четвертого поколения, сделало его более надёжным и дешёвым. Для сравнения, в F-35 лишь к 2021 году был обнаружен 871 недостаток.

В свою очередь в преимущества F-35 записали модернизационный потенциал. Так, истребитель уже превосходит Rafale, а в будущем он сможет стать ещё лучше за счёт совершенствований со стороны разработчика дольше. В качестве примера такой поддержки был приведён F-16, который впервые взлетел в 1974 году, но всё равно продолжает улучшаться.

Ещё одним плюсом F-35 назвали его сниженную заметность.