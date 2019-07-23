Американский истребитель начал разваливаться в воздухе

Прямо в воздухе у одного из истребителей спонтанно расслоился композитный материал, применявшийся для изготовления стабилизатора. Инцидент произошел спустя несколько минут после начала шоу. Тогда майор Гаррет Шмитц, командир группы пилотов, прекратил выполнение упражнений и объявил о возникновении чрезвычайной ситуации. Анализ, произведенный уже на земле показал, что произошло повреждение задней кромки правого горизонтального стабилизатора.

Что интересно, получивший повреждения самолет был заимствован у подразделения ВВС США, базирующегося на ближайшей авиабазе в Германии. Это связано с тем, что указанная демонстрационная команда не имеет собственного парка самолетов и пользуется аппаратами, размещенными поблизости от места проведения авиашоу.