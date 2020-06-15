Американский истребитель перекрасили под российский Су-57

Как сообщается, данная окраска в деталях повторяет серийные, а также опытные образцы истребителей Су-57 российского происхождения. Согласно сообщениям ВВС США, летательный аппарат был покрашен в схему под названием “призрак”. Изменения внешнего вида обеспечила 576-я эскадрилья наземного обслуживания во время учений.

Отмечается, что покраска американского истребителя под российский Су-57 обусловлена намерениями подготовиться ко встрече с настоящей угрозой. Известно, что в обычное время процесс покраски F-16 занимает порядка 11 дней, тогда как для того, во время окраски летательного аппарата в схему “призрак”, у специалистов ушло порядка 18 дней, работая в три смены.