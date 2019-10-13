Американский истребитель подбил сам себя

По словам журналистов, командование военно-воздушных сил США отдала приказ, согласно которому американские инженеры должны были произвести противника для советского истребителя МиГ-15. В итоге задача была выполнена и конструкторы сумели построить самолет F11F Tiger, который действительно был очень быстрым.

Но в итоге в сентябре 1956 года произошел несчастный случай, закончившийся, правда, более-менее мирно. Тогда летчик-испытатель Том Эттридж включил форсаж и выстрелил два раза из 20-миллиметровой пушки. По прошествии буквально нескольких секунд он пилот осознал, что он подбил сам себя — один из выпущенных снарядов пробил фонарь кабины, а другой попал в воздухозаборник.

В этот момент Эттридж решил экстренно направиться к аэродрому, но и тут его настигла неудача — буквально в трех километрах от точки посадки двигатель истребителя отключился. К счастью, пилот продемонстрировал мастерство, посадив самолет на дереве, благодаря чему ему удалось чудом выжил.