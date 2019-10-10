Американский истребитель последнего поколения не попал в список лучших

И это с учетом того, что в самом заголовке материала прямо говорится об американском истребителе 5-го поколения F-35, но уже непосредственно в тексте журналисты отмечают, что в числе лидеров рейтинга он не числится. Особенно странным и предвзятым подобное решение выглядит после игнорирования китайскими авторами характеристик истребителей F-22 и F-35, в связи с чем они так и не попадают в число лидеров.

Что интересно, на первом месте рейтинга лучших значится истребитель местного производства J-20. По словам китайских журналистов, J-20 оценивается “как самый продвинутый на данный момент истребитель” во всем мире, не в последнюю очередь из-за высоких показателей скрытности самолета. Когда речь зашла о российских истребителях, то в Sohu написали, что Су-57 в состоянии нести на себе большое количество разнообразных вооружений, но при этом оставаться достаточно маневренным.