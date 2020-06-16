Американский истребитель впервые произвел управляемый сброс новейшей мини-бомбы

Как стало известно, данные испытания были проведены в тот период, когда поставки этих бомб Военно-морским силами и ВВС США были приостановлены на несколько месяцев в связи с рядом факторов, таких как выход из строя зажимов, предотвращающих выдвижение хвостовых стабилизаторов, способных повредить самолет.

Также стоит отметить, что эксперты называют мини-бомбу StormBreaker крайне необычным оружием по множеству причин. ”StormBreaker — единственное оружие, которое позволяет пилотам поражать движущиеся цели в плохую погоду или при наличии пыли и дыма в этом районе. Летчики Super Hornet смогут использовать плохую видимость в своих интересах, когда интеграция с StormBreaker будет завершена”, — рассказала директор программы StormBreaker в отделе ракет и обороны Raytheon Кристи Стагг.