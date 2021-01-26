Наука и технологии
Сегодня 11:52
Американский конвертоплан MV-22 Osprey вышел из строя во время вывода войск из Сомали
Фотографии с его починкой уже разлетелись по сети
В сети появились подробности о недавнем выводе американских войск из Сомали. Как оказалось, в процессе мероприятия один из конвертопланов MV-22 Osprey, используемых для транспортировки солдат, вышел из строя.
Вообще, в операции принимала участие совершенно разная техника. Начиная от озвученных ранее конвертопланов, до нескольких кораблей ВМС США. И вот, как оказалось, временно негодным стал один из MV-22 Osprey, являвшийся частью авиакрыла универсального десантного корабля USS Makin Island класса Wasp, пишет Военное Обозрение.
По словам источников, знакомых с ситуацией, проблема возникла с двигателем конвертоплана. В дальнейшем в сети появились изображения с демонстрацией починки летательного аппарата. Они, в свою очередь, стали основой для дискуссии касательно наличия на боевом корабле инженерной команды, способной проконтролировать и сам ремонт, и его итоги.