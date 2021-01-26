Американский конвертоплан MV-22 Osprey вышел из строя во время вывода войск из Сомали

По словам источников, знакомых с ситуацией, проблема возникла с двигателем конвертоплана. В дальнейшем в сети появились изображения с демонстрацией починки летательного аппарата. Они, в свою очередь, стали основой для дискуссии касательно наличия на боевом корабле инженерной команды, способной проконтролировать и сам ремонт, и его итоги.