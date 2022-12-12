Американский космический корабль успешно вернулся на Землю после полёта к Луне

При этом сам космический корабль совершил два близких облёта Луны, после чего неделю провёл на дальней ретроградной окололунной орбите, проводя различные эксперименты с бортовыми системами.

Также в рамках миссии на борту находились два человеческих манекена. Они использовались для биологически-радиационного эксперимента. С такой же целью в космос отправили дрожжи, водоросли, грибки и семена резуховидки Таля.