Наука и технологии
09:16, 12 декабря 2022
1 мин.

Американский космический корабль успешно вернулся на Землю после полёта к Луне

Миссия заняла 25 дней

Накануне NASA объявило об успешном возвращении капсулы космического корабля «Орион» на Землю. Трансляция процесса прошла на YouTube.

Американский космический корабль успешно вернулся на Землю после полёта к Луне

Фото: NASA

Таким образом, первый полёт американцев к Луне в беспилотном варианте завершился успехом. Происходило это в рамках программы «Артемида».

Сообщается, что общее время, которое заняла «Артемида-1», составляет 25 дней — миссия стартовала 16 ноября 2022 года в результате запуска сверхтяжёлой ракеты-носителя SLS с «Орионом» на борту.

Американский космический корабль успешно вернулся на Землю после полёта к Луне

При этом сам космический корабль совершил два близких облёта Луны, после чего неделю провёл на дальней ретроградной окололунной орбите, проводя различные эксперименты с бортовыми системами.

Также в рамках миссии на борту находились два человеческих манекена. Они использовались для биологически-радиационного эксперимента. С такой же целью в космос отправили дрожжи, водоросли, грибки и семена резуховидки Таля.

Источник:YouTube / NASA
Теги:
#NASA
,
#Луна
,
#космос
Новости партнеров
Новости партнеров