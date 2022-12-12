Американский космический корабль успешно вернулся на Землю после полёта к Луне

Американский космический корабль успешно вернулся на Землю после полёта к ЛунеМиссия заняла 25 дней
Накануне NASA объявило об успешном возвращении капсулы космического корабля «Орион» на Землю. Трансляция процесса прошла на YouTube.
Фото: NASA
Таким образом, первый полёт американцев к Луне в беспилотном варианте завершился успехом. Происходило это в рамках программы «Артемида».
Сообщается, что общее время, которое заняла «Артемида-1», составляет 25 дней — миссия стартовала 16 ноября 2022 года в результате запуска сверхтяжёлой ракеты-носителя SLS с «Орионом» на борту.
При этом сам космический корабль совершил два близких облёта Луны, после чего неделю провёл на дальней ретроградной окололунной орбите, проводя различные эксперименты с бортовыми системами.
Также в рамках миссии на борту находились два человеческих манекена. Они использовались для биологически-радиационного эксперимента. С такой же целью в космос отправили дрожжи, водоросли, грибки и семена резуховидки Таля.