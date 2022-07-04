Американский марсоход Perseverance получил непредвиденное повреждение

Инженеры, ответственные за работоспособность метеостанции Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA), которой оснащён гаджет, заявили о повреждении одного из датчиков ветра.

Причина проста — на Красной планете поднялся сильный ветер, в результате чего камень ударился о корпус марсохода.

Сообщается, что на данный момент, из-за случившегося, возможности сенсора достаточно ограничены. Но в то же время специалисты уверяют: он по-прежнему выдаёт величины скорости и направления.