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Американский марсоход Perseverance получил непредвиденное повреждение

Его «ремонтом» лишь предстоит заняться
С момента, когда марсоход Perseverance коснулся поверхности Марса, прошло чуть более года. Но аппарат уже успел столкнуться с достаточно серьёзной проблемой.
Американский марсоход Perseverance получил непредвиденное повреждение

Инженеры, ответственные за работоспособность метеостанции Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA), которой оснащён гаджет, заявили о повреждении одного из датчиков ветра.

Причина проста — на Красной планете поднялся сильный ветер, в результате чего камень ударился о корпус марсохода.

Сообщается, что на данный момент, из-за случившегося, возможности сенсора достаточно ограничены. Но в то же время специалисты уверяют: он по-прежнему выдаёт величины скорости и направления.

Мы не предвидели такого. Ни прогнозы, ни опыт, полученный нами в ходе предыдущих миссий, не предвидели ни таких сильных ветров, ни такого большого количества рыхлого материала подобного рода.

Хосе Антонио Родригес Манфреди
MEDA

Напомним, что Perseverance добрался до Марса 18 февраля 2021 года. С тех пор устройство, совместно с вертолётом Ingenuity, занимается исследованием дельты древней реки, которая могла быть богата микробами миллиарды лет назад.

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