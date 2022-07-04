Американский марсоход Perseverance получил непредвиденное повреждение

Американский марсоход Perseverance получил непредвиденное повреждениеЕго «ремонтом» лишь предстоит заняться
Инженеры, ответственные за работоспособность метеостанции Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA), которой оснащён гаджет, заявили о повреждении одного из датчиков ветра.
Причина проста — на Красной планете поднялся сильный ветер, в результате чего камень ударился о корпус марсохода.
Сообщается, что на данный момент, из-за случившегося, возможности сенсора достаточно ограничены. Но в то же время специалисты уверяют: он по-прежнему выдаёт величины скорости и направления.
Мы не предвидели такого. Ни прогнозы, ни опыт, полученный нами в ходе предыдущих миссий, не предвидели ни таких сильных ветров, ни такого большого количества рыхлого материала подобного рода.
Напомним, что Perseverance добрался до Марса 18 февраля 2021 года. С тех пор устройство, совместно с вертолётом Ingenuity, занимается исследованием дельты древней реки, которая могла быть богата микробами миллиарды лет назад.