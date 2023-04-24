Американский миллиардер раскритиковал удалённую работу и назвал её главные минусы

По мнению предпринимателя, дома сотрудники менее продуктивны и имеют меньше возможностей для успешной карьеры. Зелл уверен, что настоящие дискуссии происходят на личных встречах, а не на заседаниях совета директоров через Zoom.

Миллиардер считает, что молодежь может успешно развивать свои профессиональные навыки только на работе в офисе, а руководитель может оценить усилия сотрудника, только наблюдая его лично.

Он также предположил, что компании, сокращая штат, предпочитают сохранять сотрудников, работающих в офисе.

Отметим, что сам Зелл известен тем, что основал Equity Office Properties Trust в 2001 году. В дальнейшем компания стала крупнейшим владельцем американских офисов после федерального правительства. В 2007 году частная инвестиционная компания Blackstone Group приобрела её за $20 млрд.