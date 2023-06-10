Американский миллиардер согласился урезать себе зарплату до $1 ради покупки CNN

18:35, 10 июня 2023
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Американский миллиардер согласился урезать себе зарплату до $1 ради покупки CNNЗачем ему это бизнесмен не объяснил
Владелец и президент нью-йоркской сети супермаркетов Gristedes Foods Джон Кациматидис заявил о своём желании купить телеканал CNN сразу после того, как пост гендиректора покинул Крис Лихт. Ранее Кациматидис в эфире собственного радио уже говорил о том, что намерен купить CNN у Warner Bros. Discovery. Сумма возможной сделки не разглашается.
Достаточным для сделки предприниматель назвал $1 зарплаты в год и часть прибыли. При этом он пообещал удвоить прибыль CNN, подчеркнув, что финансирование телекомпании не будет проблемой.
«Я бы пошёл управлять этим местом завтра утром, и всё, что мне нужно, это $1 в год и часть прибыли», — заявил Джон Кациматидис.