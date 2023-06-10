Американский миллиардер согласился урезать себе зарплату до $1 ради покупки CNN

Достаточным для сделки предприниматель назвал $1 зарплаты в год и часть прибыли. При этом он пообещал удвоить прибыль CNN, подчеркнув, что финансирование телекомпании не будет проблемой.

«Я бы пошёл управлять этим местом завтра утром, и всё, что мне нужно, это $1 в год и часть прибыли», — заявил Джон Кациматидис.