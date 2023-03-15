Американский Минюст начал расследовать причины краха одного из крупнейших банков Silicon Valley Bank

16:50, 15 марта 2023
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Американский Минюст начал расследовать причины краха одного из крупнейших банков Silicon Valley BankВместе с другим ведомством
Минюст США присоединился к Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в расследовании причин краха одного из крупнейших банков Silicon Valley Bank, известного кредитованием криптоиндустрии и стартапов Кремниевой долины.
Фото: Abcnews.go.com
Специалисты ведомств изучают динамику и подробности продаж акций банка. Проверяются все действия топ-менеджмента организации.
Напомним, один из крупнейших американских и мировых банков, 16-й по капитализации банк США ($200 млрд), 12 марта заявил о закрытии на фоне «системного кризиса».