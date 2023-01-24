Американский Минюст засудит Google за монополизм в рекламе

До этого Минюст уже подавал антимонопольное дело в суд. Были ещё пять отдельных исков от прокуроров разных штатов. Все направлены на борьбу с доминированием Google на рынке интернет-поиска, рекламных технологий и приложений на мобильной платформе Android. Такое положение дел нарушает текущее антимонопольное законодательство США.

При этом на судебных слушаниях Google каждый раз подчёркивает, что рынок интернет-рекламы перенасыщен и в игре участвуют другие IT-гиганты: Amazon, Microsoft, Apple и другие компании.