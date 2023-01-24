Наука и технологии
16:47, 24 января 2023
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Американский Минюст засудит Google за монополизм в рекламе

А Google указывает на конкурентов

Похоже, в США компанией Google всерьёз занялось государство в лице Министерства юстиции. Ведомство 24 января передаёт дело о монополизме Google в сфере цифровой рекламы в федеральный суд США.

Американский Минюст засудит Google за монополизм в рекламе

Фото: Traffic.com.au

До этого Минюст уже подавал антимонопольное дело в суд. Были ещё пять отдельных исков от прокуроров разных штатов. Все направлены на борьбу с доминированием Google на рынке интернет-поиска, рекламных технологий и приложений на мобильной платформе Android. Такое положение дел нарушает текущее антимонопольное законодательство США.

При этом на судебных слушаниях Google каждый раз подчёркивает, что рынок интернет-рекламы перенасыщен и в игре участвуют другие IT-гиганты: Amazon, Microsoft, Apple и другие компании.

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