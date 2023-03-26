Американский морпех оценил возможности России в борьбе с Abrams и другими западными танками, передаваемыми Украине

По мнению Риттера, у российских военных в распоряжении есть все необходимые средства для борьбы с такими танками. Эксперт назвал ПТРК «Корнет» с управляемыми ракетами и танки Т-90. «Потому что русские хороши в этом деле…», — отметил Риттер.

Также он подчеркнул, что западная бронетехника не является непобедимой.

«Они не непобедимы и существуют уже очень давно. Это не какая-то новейшая техника, с которой не знакомы русские. Они готовились сражаться с этими танками десятилетиями, и у них есть противотанковые системы, созданные поражать такие машины… Всё оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя», — обрисовал Скотт Риттер потенциальную, по его мнению, ситуацию.