Американский морпех оценил возможности России в борьбе с Abrams и другими западными танками, передаваемыми УкраинеПо его мнению, эта техника будет уничтожена
Знаменитый аналитик и колумнист, офицер-разведчик Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал, что Украине не помогут поставляемые западные танки — якобы непобедимые американские Abrams и немецкие Leopard.
Фото: Stephen Gardner
По мнению Риттера, у российских военных в распоряжении есть все необходимые средства для борьбы с такими танками. Эксперт назвал ПТРК «Корнет» с управляемыми ракетами и танки Т-90. «Потому что русские хороши в этом деле…», — отметил Риттер.
Также он подчеркнул, что западная бронетехника не является непобедимой.
«Они не непобедимы и существуют уже очень давно. Это не какая-то новейшая техника, с которой не знакомы русские. Они готовились сражаться с этими танками десятилетиями, и у них есть противотанковые системы, созданные поражать такие машины… Всё оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя», — обрисовал Скотт Риттер потенциальную, по его мнению, ситуацию.