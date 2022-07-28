Американский морпех рассказал, когда у США закончатся снаряды для украинских HIMARS

Уточняется, что речь идёт о случае, если США передадут Украине 100 РСЗО HIMARS, которые требует Зеленский. По словам Канчиана, если поставка предполагает от 12 до 20 РСЗО, то в ближайшей перспективе это не отразится на запасе снарядов, но если будут переданы 100 установок, — запас истощится за 4 месяца. «Пока у вас есть только 12 или 20 систем HIMARS, расходование боеприпасов не будет проблемой в ближайшей перспективе», — подчеркнул американский морпех.

Также отмечается, что генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг, подсчитал, что если все 16 установок HIMARS, переданные Украине, будут два раза в день выпускать весь свой боезаряд, за месяц уйдёт 5800 снарядов. При этом подсчитаны и расходы на боекомплект. Так, один снаряд Guided Multiple Launch Rocket System, который позволяет поражать цели на дальности до 70 км, обходится в 168 тысяч долларов. В течение одной атаки одна установка HIMARS способна выпустить шесть снарядов.

«При темпах, предложенных Хертлингом, ежемесячная скорость расходования GMLRS для Украины составит около 29 процентов от всех запланированных закупок США на следующие пять лет», — сказано в издании The Drive.