Американский наркоконтроль случайно отдал мошенникам $55 тысяч в криптовалюте

Подробностей по этому поводу немного. Известно, что в мае 2023 года сотрудники DEA вывели из криптобиржи Binance на ведомственный счёт порядка $500 тысяч в стейблкоинах Tether USD (USDT), которые обеспечены фиатной валютой — долларом. Затем был произведён тестовый платёж на официальный криптовалютный счёт подразделения Минюста — службы Маршалов — в размере $45,36.

Оказалось, что за этим процессом следил хакер, который знал, в том числе и номер счёта службы Маршалов. Злоумышленник создал кошелёк с адресом, похожим на целевой, подменив первые пять и последние четыре цифры. После этого по договорённостям с Маршалами DEA перевела на счёт $55 тысяч, но ушли они мошеннику.

Как только подлог был выявлен, сотрудники наркоконтроля обратились за помощью в Tether, но было уже поздно — хакер быстро вывел криптовалюту, конвертировав её в фиатные деньги.