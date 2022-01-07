Американский обозреватель: F-35 поможет против российского вторжения

Крис сообщил, что за последний год ряд европейских государств в том или ином виде взяли на вооружение истребители F-35, где-то, правда, к этому еще готовятся. Благодаря этому баланс сил в Северной Европе кардинально меняется и дает тактическое преимущество ВВС США и их союзникам в случае российского вторжения.

По словам эксперта, такое количество F-35 позволит США и их союзникам стремительно организовать массированную атаку истребителей пятого поколения на воздушное пространство России, если возникнет подобная необходимость.