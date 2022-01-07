Американский обозреватель: F-35 поможет против российского вторжения

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Американский обозреватель: F-35 поможет против российского вторженияЕсли оно коснется Балтийского моря
Крис Осборн, американский военный обозреватель, считает, что успешное поступление истребителей F-35 на вооружение европейских стран позволит с легкостью сдержать и уничтожить ВВС РФ в случае вторжения последних в Балтийское море.
Крис сообщил, что за последний год ряд европейских государств в том или ином виде взяли на вооружение истребители F-35, где-то, правда, к этому еще готовятся. Благодаря этому баланс сил в Северной Европе кардинально меняется и дает тактическое преимущество ВВС США и их союзникам в случае российского вторжения.
По словам эксперта, такое количество F-35 позволит США и их союзникам стремительно организовать массированную атаку истребителей пятого поколения на воздушное пространство России, если возникнет подобная необходимость.
Источник: The National Interest