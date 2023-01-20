Американский офицер рассказал, почему Украина не победит даже с натовскими танками

Американский офицер рассказал, почему Украина не победит даже с натовскими танкамиДело в квалифицированности экипажей и боевом опыте
Американский офицер рассказал, что Украина не победит даже с натовскими танками из-за отсутствия квалифицированных экипажей и боевого опыта. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что вооружения и бронетехника, которые Пентагон и НАТО в целом обещают Украине, не помогут на поле боя.
Фото: Breakingdefense.com
По словам Дэвиса, чтобы победить, мало какие-либо вооружения иметь, необходимо наличие квалифицированных экипажей, способных вовремя и адекватно обслуживать технику. Но и этого недостаточно.
Эксперт подчеркнул, что для достижения оперативного успеха, нужен боевой опыт, которого при получении нового оружия быть не может. И это принципиальные факторы — без них у ВСУ не получится победить.
Обозреватель также отметил, что война — не видеоигра. Просто получить сложное вооружение в руки и сразу начать его использовать не получится.
Дэвис заявил, что если знать, как работает современная бронетехника, а также изучить предлагаемое оружие, полученные данные «должны умерить ожидания».
«По мере того как Украине обещают всё больше современных видов вооружений НАТО, многие уверены, что ход битвы скоро изменится в пользу Киева. Но более внимательное изучение предлагаемого оружия и глубокое понимание того, как работает современная бронетехника, должны умерить ожидания», — завил подполковник Дэвис.