Американский Pikabu — Reddit — оштрафовали в РФ за оправдание «блатной романтики»

На 2 млн рублей

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал американскую соцсеть Reddit на 2 млн рублей за фейки о российской армии и впервые — за пропаганду АУЕ («Арестантский уклад един»)* — запрещённой в России организации и криминальной субкультуры, романтизирующей соответствующий образ жизни.