Американский Pikabu — Reddit — оштрафовали в РФ за оправдание «блатной романтики»На 2 млн рублей
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал американскую соцсеть Reddit на 2 млн рублей за фейки о российской армии и впервые — за пропаганду АУЕ («Арестантский уклад един»)* — запрещённой в России организации и криминальной субкультуры, романтизирующей соответствующий образ жизни.
За неудаление этой информации мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы назначил административный штраф, предусмотренный ч. 2 ст. 13.41 КоАП.
«Признать Reddit Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей», — таково решение судьи Тимура Вахрамеева.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.