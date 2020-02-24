Американский политик заявил об атаке российских ботов в Facebook

Так, по его словам, Россия вложила много средств в ботов, которые оскорбляют политика в социальной сети Facebook. ”Я человек, который, скорее всего, победит Трампа. Русские не хотят, чтобы я был кандидатом. Они не хотят, чтобы Байден баллотировался. У них есть на то веская причина”, — сообщил Байден. Он также добавил, что об атаке российских ботов ему сообщили его сотрудники, а не разведка США или представители самой социальной сети.

Напомним, что Россию подозревают в связях с президентскими выборами США еще с 2016 года, однако на сегодняшний день доказательств сговора так и не нашлось.