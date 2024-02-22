Американский посадочный модуль Nova-С вышел на окололунную орбиту высотой 92 км

Опубликовано 22 февраля 2024, 17:25
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Американский посадочный модуль Nova-С вышел на окололунную орбиту высотой 92 кмВ ближайшее время модуль сядет на Луну
Частная американская космическая компания Intuitive Machines, разработчик посадочного лунного модуля Nova-С, заявила, что аппарат вышел на окололунную орбиту.
Модуль совершил ряд манёвров и вышел на орбиту спутника Земли высотой 92 км. Nova-С уже прислал первые фото Луны.
Мягкое прилунение модуля запланировано на 23 февраля в 01:30 по мск.