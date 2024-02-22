Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2024, 17:25
1 мин.

Американский посадочный модуль Nova-С вышел на окололунную орбиту высотой 92 км

В ближайшее время модуль сядет на Луну
Частная американская космическая компания Intuitive Machines, разработчик посадочного лунного модуля Nova-С, заявила, что аппарат вышел на окололунную орбиту.

Модуль совершил ряд манёвров и вышел на орбиту спутника Земли высотой 92 км. Nova-С уже прислал первые фото Луны.

Мягкое прилунение модуля запланировано на 23 февраля в 01:30 по мск.

Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Луна
,
#модуль
,
#космос
,
#сша