Американский прибор сломался во время поиска ядовитого бензола в российском сегменте МКС

”AQM-1 сделал два замера в российском сегменте, после чего в нем сработал предохранитель. Прибор был возвращён в американский сегмент для анализа, который выявил короткое замыкание внутри AQM-1”, — сообщили представители НАСА. Сообщается также, что в связи с выходом прибора из строя экипаж возобновил воздухообмен между отечественным и американским сегментами.

Бензол, за счет своих свойств, способен оказывать на человека одурманивающее воздействие. Более того, при высоких концентрациях бензол ядовит. Напомним, что в мае представители Роскосмоса отмечали, что в воздухе на МКС было зафиксировано повышение концентрации бензола. Однако было установлено, что превышение не выходит за границы нормы, поэтому угроза для космонавтов отсутствует.